В Казани на этой неделе можно бесплатно сделать флюорографию

Жители Казани смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование с 25 по 27 марта. Передвижные рентген-установки разместятся в трех торговых центрах, сообщили в Минздраве Татарстана.
25 марта пройти флюорографическое обследование можно будет в ТЦ «Тандем» (улица Ибрагимова, 56), 26 марта — в «Kazan Mall» (улица Павлюхина, 91), 27 марта — в «Горки парке» (улица Зорге, 11Б). Во все дни обследование будет проходить с 10:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
