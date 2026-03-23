В двух лесничествах Пензенской области проведут радиационное обследование

Радиационное обследование проведут в Ахунском и Чаадаевском лесничествах Пензенской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
В ходе работ специалисты-радиологи измерят уровень содержания цезия-137 в почве, ягодах и грибах. Целью обследования является определение степени снижения радиоактивного загрязнения земель. Для этого будут проведены измерения мощности дозы ионизирующего излучения и отобраны пробы почвы и лесных продуктов.
«По итогам обследования будет подготовлен подробный отчет с приложениями и результатами. Эти меры помогут обеспечить безопасность и сохранить здоровье населения», — подчеркнул заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства Пензенской области Андрей Ермолаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.