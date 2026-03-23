Семь красноярских ветеранов СВО примут участие в чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае с 14 по 15 апреля состоится X юбилейный региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Семь ветеранов боевых действий из Красноярского края продемонстрируют свои возможности в определённых компетенциях. Среди участников — оператор беспилотного летательного аппарата, специалисты по ремонту и обслуживанию автомобилей, и сварочным технологиям, мастер по приготовлению пиццы, тренер по адаптивной физической культуре.
Региональные этапы сейчас проходят по всей стране. Более 800 заявок уже поступило от ветеранов. Победители и призеры соревнований пройдут стажировки на предприятиях-партнерах, а также смогут представить край на национальных соревнованиях.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.