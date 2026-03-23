Группировка экс-судьи из Шахт похитила 70 млн рублей жилищных выплат

В Ростовской области местная жительница приговорена судом к 7 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество при получении выплат в особо крупном размере. По данным УФСБ региона, сообщает Привет-Ростов, участница преступной группы, которую возглавлял бывший судья Сергей Шам, похищала бюджетные средства, выделяемые на жилищное обеспечение для шахтерских городов и поселков.

Деньги выделялись в виде социальных выплат для приобретения или строительства жилья за счет программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428. В ходе судебного процесса стало известно об ущербе в размере 70 млн рублей, который нанесли государству сообщники.

Судом доказана виновность Прудченко А. В. в 8 эпизодах мошенничества с выплатами, а также в 7 эпизодах покушения на мошенничество. Также судом доказано 15 эпизодов служебного подлога, совершенного Прудченко.