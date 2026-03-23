Фигуристка Петросян не смогла вовремя улететь из Петербурга в Москву

В Санкт-Петербурге задержалась 18-летняя российская фигуристка Аделия Петросян. Она не может вылететь в Москву после Кубка Первого канала, проводимого в Северной столице.
Соответствующую информацию спортсменка опубликовала в своем личном Telegram-канале. Проблемы с вылетом возникли на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область.
Режим опасности БПЛА в Ленинградской области ввели накануне вечером, 22 марта. По последним данным, с 16 часов минувшего дня ПВО было сбито более вражеских 70 дронов. Никто не пострадал. Есть повреждения, из-за обломков возникли пожары.
В связи с объявленным режимом в Пулково вводили временные ограничения. В 11:09 23 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об отбой воздушной опасности БПЛА.