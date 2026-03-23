Владимир Путин наградил Егора Полякова медалью «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил замгубернатора Нижегородской области Егора Полякова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ он подписал 20 марта 2026 года.
Награду вручили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в правительстве Нижегородской области.
Медали также получили представители региональных и муниципальных органов власти, заслуженные учителя, металлурги, энергетики, шахтеры, химики и др.
