Юные казахстанцы принимают участие в республиканской акции «Мөлдір бұлақ»

Проведение акции приурочено к «Дню очищения» декады Наурызнама, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Цель мероприятия заключается в очистке источников воды, родников, рек, озер и морских побережий от мусора, а также в формировании экологической культуры у молодежи.
Инициативу поддержали школьники, студенты колледжей и волонтерская молодежь по всей стране. В рамках акции проводятся работы по расчистке и благоустройству родников, очистке прибрежных территорий от бытовых отходов и другие экологические мероприятия, направленные на бережное отношение к природе.
Одними из первых к акции присоединились школьники, отдыхающие в период весенних каникул в учебно-оздоровительном центре «Мөлдір бұлақ» в Жамбылской области. Они очистили родник и прилегающую территорию. В городе Шымкент волонтеры и студенты колледжей организовали субботник на берегу реки Кошкар ата.
Студенты Мангистауской области также приняли участие в акции на побережье Каспийского моря, подчеркнув важность сохранения чистоты окружающей среды.
В течение ближайшего месяца экологическая акция «Мөлдір бұлақ» продолжится и в других регионах страны.
