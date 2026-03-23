Юные казахстанцы принимают участие в республиканской акции «Мөлдір бұлақ»

В Казахстане стартовала экологическая акция «Мөлдір бұлақ», реализуемая в рамках концепции «Таза Қазақстан» по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Источник: EL.kz

Проведение акции приурочено к «Дню очищения» декады Наурызнама, пишет El.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Цель мероприятия заключается в очистке источников воды, родников, рек, озер и морских побережий от мусора, а также в формировании экологической культуры у молодежи.

Инициативу поддержали школьники, студенты колледжей и волонтерская молодежь по всей стране. В рамках акции проводятся работы по расчистке и благоустройству родников, очистке прибрежных территорий от бытовых отходов и другие экологические мероприятия, направленные на бережное отношение к природе.

Одними из первых к акции присоединились школьники, отдыхающие в период весенних каникул в учебно-оздоровительном центре «Мөлдір бұлақ» в Жамбылской области. Они очистили родник и прилегающую территорию. В городе Шымкент волонтеры и студенты колледжей организовали субботник на берегу реки Кошкар ата.

Студенты Мангистауской области также приняли участие в акции на побережье Каспийского моря, подчеркнув важность сохранения чистоты окружающей среды.

В течение ближайшего месяца экологическая акция «Мөлдір бұлақ» продолжится и в других регионах страны.

El.kz также писал о том, что Президент призвал казахстанцев к участию в экологической акции «Тазару күні».