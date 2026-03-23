В кировском аграрном вузе прошел семинар «Агротехнологический час»

Научно-методический семинар «Агротехнологический час» состоялся 14 марта в Вятском государственном агротехнологическом университете (ГАТУ) в ходе дня открытых дверей. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Участниками стали руководители образовательных организаций и педагогические работники, ведущие профориентационную деятельность школьников в области сельского хозяйства. Директор департамента непрерывного образования Вятского ГАТУ Лариса Береснева представила опыт использования всероссийского конкурса «АгроНТРИ» как инструмента формирования познавательного интереса учеников 5−11 классов к агропромышленному комплексу и профильным учебным дисциплинам.
Учитель биологии и классный руководитель агротехнологического класса лингвистической технической школы № 28 в Кирове Анастасия Наймушина поделилась практическим опытом реализации программ агрообразования в текущем учебном году. Директор школы с углубленным изучением отдельных предметов в поселке Санчурск Вера Пахмутова презентовала методическую разработку «Рабочая аграрная тетрадь». По итогам семинара состоялось награждение педагогических работников благодарственными письмами.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.