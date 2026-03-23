Правда или миф: в Роспотребнадзоре рассказали о детских прививках

Миф 5: Лучше переболеть, чем вакцинироваться. «Это самое опасное заблуждение! Перенесенная инфекция = непредсказуемые последствия. Да, иммунитет будет, но какой ценой? Корь, например, до появления прививки была очень распространена среди детей, вызывала тяжелые осложнения и часто приводила к смерти. Кроме того, из-за высокой эффективности вакцины специфических лекарств от кори не разработано. Вакцинация работает иначе: вводится малая доза ослабленного или убитого возбудителя. Она не способна вызвать заболевание, но обучит иммунитет распознавать чужеродного агента, уничтожить его и запомнить, чтобы в будущем при реальной встрече мгновенно распознать и обезвредить», — рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что вакцинация спасла миллионы людей и подарила человечеству дополнительные 25 лет жизни.