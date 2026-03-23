Правда или миф: в Роспотребнадзоре рассказали о детских прививках

В красноярском Роспотребнадзоре ответили на главные страхи родителей о детских прививках и развеяли самые популярные вымыслы о вакцинации.
Специалисты отмечают, что прививки — это не эксперимент над ребенком, а научно обоснованная защита от тяжелых заболеваний и осложнений.
Миф 1: Прививки перегружают детский иммунитет. Правда: Это не так, прививки тренируют иммунитет, в щадящих условиях они помогают выработать антитела к потенциально опасным инфекциям. «С первым вздохом малыш встречается с десятками тысяч незнакомых антигенов, с первым глотком молока — ещё столько же. В ответ организм новорожденного начинает вырабатывать интерфероны, но их ещё недостаточно для полноценной защиты, ведь максимума их уровень достигает только к подростковому возрасту. Материнские антитела сохраняются у малыша недолго, поэтому каждая инфекция — серьезное испытание для хрупкой иммунной системы малыша», — рассказали в ведомстве.
Миф 2: Лучше начать вакцинацию, когда ребенку исполнится год. Правда: Именно первый год жизни — самый уязвимый период. Для грудничков особенно опасны коклюш, гепатит В, корь, менингит, гемофильная палочка, пневмококковая инфекция. Специалисты говорят, что ждать года — значит оставлять младенца без защиты перед реальной угрозой. Поэтому основные прививки приходятся на первый год жизни, чтобы уберечь как можно раньше, далее может потребоваться ревакцинация для закрепления защитного эффекта.
Миф 3: Слишком много прививок, ещё и несколько одновременно. Правда: Вакцина сразу от нескольких инфекций избавляет от лишних инъекций и походов в поликлинику, исследования подтверждают, что одновременное введение нескольких вакцин не вредит иммунитету. В национальный календарь входят профилактические прививки от 12 опасных инфекций, которые в недавнем прошлом приводили к тяжелым осложнениям и уносили человеческие жизни. Еще от 5: клещевого энцефалита, ротавирусной и менингококковой инфекций, ветряной оспы, гепатита А — по эпидпоказаниям или по желанию родителей.
Миф 4: У вакцин много побочных эффектов. Правда: Да, иногда может быть покраснение и небольшая чувствительность в месте инъекции. Повышение температуры, ощущение слабости, небольшой насморк, кашель, боль в горле считаются нормальной реакцией на введение вакцины, которая запускает процесс формирования иммунитета. Аллергические реакции встречаются в разы реже, чем принято думать. Именно поэтому перед каждой прививкой — обязательный осмотр у врача.
Миф 5: Лучше переболеть, чем вакцинироваться. «Это самое опасное заблуждение! Перенесенная инфекция = непредсказуемые последствия. Да, иммунитет будет, но какой ценой? Корь, например, до появления прививки была очень распространена среди детей, вызывала тяжелые осложнения и часто приводила к смерти. Кроме того, из-за высокой эффективности вакцины специфических лекарств от кори не разработано. Вакцинация работает иначе: вводится малая доза ослабленного или убитого возбудителя. Она не способна вызвать заболевание, но обучит иммунитет распознавать чужеродного агента, уничтожить его и запомнить, чтобы в будущем при реальной встрече мгновенно распознать и обезвредить», — рассказали в Роспотребнадзоре, отметив, что вакцинация спасла миллионы людей и подарила человечеству дополнительные 25 лет жизни.
