В Воронеже среднемесячная зарплата в 2025 году составила почти 88700 рублей

Воронежстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в городах-миллионниках по итогам 2025 года (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Исследованием ведомство поделилось 23 марта.
Лидерами рейтинга стали Екатеринбург и Казань. В уральской столице средний заработок работников крупных и средних предприятий достиг 116 505 рублей, в столице Татарстана — 110 726 рублей.
Воронеж в этом списке расположился на промежуточных позициях. Среднемесячная зарплата в городе по итогам прошлого года составила 88 681 рубль. При этом областной центр опережает некоторые города: в Омске показатель равен 87 231 рублю, а в Волгограде — 77 868 рублям.