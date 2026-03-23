В Воронеже среднемесячная зарплата в 2025 году составила почти 88700 рублей

Город-миллионник уступил Екатеринбургу и Казани, но обошел Омск и Волгоград.

Воронежстат опубликовал данные о среднемесячной заработной плате в городах-миллионниках по итогам 2025 года (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). Исследованием ведомство поделилось 23 марта.

Лидерами рейтинга стали Екатеринбург и Казань. В уральской столице средний заработок работников крупных и средних предприятий достиг 116 505 рублей, в столице Татарстана — 110 726 рублей.

Воронеж в этом списке расположился на промежуточных позициях. Среднемесячная зарплата в городе по итогам прошлого года составила 88 681 рубль. При этом областной центр опережает некоторые города: в Омске показатель равен 87 231 рублю, а в Волгограде — 77 868 рублям.