Ремонт моста через Тёшу в Навашинском округе выполнен на 54%

Мост через Тёшу в Навашинском округе отремонтирован на 54%. Работы на 309-м километре автодороги «Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород» ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Реконструкция переправы протяженностью свыше 138 метров началась в рамках прошлого контракта. Предыдущий подрядчик не справился с обязательствами, поэтому осенью 2025 года был подписан новый договор. Стоимость работ оценивается в 203,6 млн рублей.
Специалисты уже смонтировали балки пролетного строения. Они также продолжают армирование участков и установку опалубки — мероприятия являются ключевыми для дальнейшего усиления конструкций моста через реку.
«Завершение ремонта обеспечит безопасное и бесперебойное движение по одному из ключевых региональных направлений. Новый подрядчик работает в интенсивном режиме, отставание постепенно сокращается. Держим объект на личном контроле до полного завершения», — отметил директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.
Сдать объект планируется 31 октября 2026 года.
Напомним, инициатором национального проекта «Инфраструктура для жизни» выступил президент России Владимир Путин. Нацпроект включает 12 федеральных проектов, предусматривающих развитие сети автодорог и общественного пассажирского транспорта, ЖКХ, обеспечение безопасности движения и решение других задач.
Ранее мы писали, что инженерные сети проложат на территории Дивеевского монастыря в 2026 году.