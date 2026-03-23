Названо место Калининградской области в рейтинге регионов и отраслей с самыми высокими зарплатами

В рейтинге регионов и отраслей с самыми высокими зарплатами в России Калининградская область заняла 36 место, расположившись между пермским краем и Белгородской областью. Об этом свидетельствует свежее исследование РИА Новости.
Традиционно самые высокие зарплаты фиксируются в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых, конкретно нефти и газа. Второй по представленности стала отрасль «IT», замыкает первую тройку по представленности отрасль «Финансовые услуги». Как раз в последней сфере в Калининградской области зарабатывают в среднем 132 тыс рублей, говорят аналитики.
Как говорят эксперты, сейчас рекордно низкая безработица продолжает подстегивать гонку зарплат. В условиях острейшего дефицита кадров в отдельных отраслях средняя заработная плата преодолела психологический рубеж, превысив 100 тысяч рублей, а ее годовой прирост составил впечатляющие 13,5%.
Отмечается, что больше всех в России зарабатывают нефтяники на Сахалине и финансисты в Москве, замыкают список сотрудники госслужбы Ингушетии и Кабардино-Балкарии.