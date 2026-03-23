Зимние теплицы снимают с пальм в парке «Краснодар»

Теплицы снимают с пальм в парке «Краснодар». Теплолюбивые растения укрывали осенью от зимнего холода.
«Пальмы трахикарпус форчуна начали освобождать от зимних тепличек. Вот она весна», — рассказали в официальном telegram-канале парка «Краснодар».
Деревья в парке «Краснодар» ежегодной укрывают перед наступлением зимы. Конструкция каждой теплицы рассчитана под определенное растение. В ноябре 2024 года их специально адаптировали для подросших растений. Вместо отдельных теплиц под каждое дерево основание расширили и объединили их в систему.