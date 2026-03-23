Волгоградское УФАС оштрафовало «Концессии теплоснабжения» на 8 млн рублей

8-миллионный штраф наложило волгоградское управление ФАС на компанию «Концессии теплоснабжения». Антимонопольное ведомство выявило нарушение при поставке труб и деталей трубопроводов для ремонта тепловых сетей в Волгограде.
«Ресурсоснабжающая организация заключила договор с компанией “Медиум-Строй” на поставку товара как с единственным участником конкурса. Позднее между заказчиком и исполнителем было заключено допсоглашение, предусматривающее увеличение цены договора», — поясняют в ведомстве.
В результате общая стоимость поставки труб и деталей составила более 89 млн рублей.
Специалисты УФАС также установили, что исполнитель поставил товар из удаленного от Волгограда города Дубна в течение суток. Ранее же потенциальные участники закупочной процедуры обращали внимание заказчика, что изготовления продукции и ее поставки в установленные закупочной документацией сроки невозможны.
