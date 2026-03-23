В Ростовской области напомнили об ответственности за выращивание шалфея

Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает, если количество выращенных растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Значительным объёмом признаётся выращивание десяти и более растений мака снотворного либо двадцати и более кустов конопли. В таких случаях суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.