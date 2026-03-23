В Ростовской области напомнили об ответственности за выращивание шалфея. В официальный перечень запрещённых культур, утверждённый постановлением Правительства РФ № 934, входят конопля, снотворный мак, ипомея трёхцветная, шалфей предсказателей, гармала обыкновенная, гавайская роза, мимоза хостилис, голубой лотос и ряд других растений.
Причём наказуемо не только целенаправленное выращивание, но и бездействие: если на участке обнаружены дикорастущие запрещённые культуры, а владелец не принял мер к их уничтожению, это также считается правонарушением.
За неуничтожение таких растений предусмотрен штраф до четырёх тысяч рублей, а за их культивирование — арест на срок до 15 суток.
Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает, если количество выращенных растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Значительным объёмом признаётся выращивание десяти и более растений мака снотворного либо двадцати и более кустов конопли. В таких случаях суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Эксперты рекомендуют дачникам внимательно изучать перечень запрещённых культур и своевременно удалять с участков любые подозрительные растения, чтобы избежать серьёзных правовых последствий.