В «Птичьей гавани» в Иркутске появится экотропа с биноклями

IrkutskMedia, 23 марта. В Иркутске в 2026 году на территории «Птичьей гавани» появится экологическая тропа. Работы пройдут в Ленинском округе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии города.
Особо охраняемая природная территория «Птичья гавань» представляет собой не просто систему озер, а важную экосистему региона. Здесь встречаются виды, занесенные в Красную книгу, а некоторые птицы, обитающие в Иркутской области, гнездятся исключительно в этой зоне.
Будущая экотропа будет включать сеть пешеходных маршрутов с комбинированным покрытием — асфальтовыми и деревянными настилами. Территорию дополнительно озеленят, установят элементы благоустройства: качели, скамейки, урны и информационные стенды, выполненные в стилистике скворечников.
Для наблюдения за природой оборудуют смотровые площадки, а также установят бинокль, с помощью которого посетители смогут следить за пернатыми обитателями. Вдоль маршрутов разместят опорные скамьи и специальные конструкции — присады, представляющие собой стойки с деревянными брусками на разной высоте. Они предназначены для отдыха перелетных птиц.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, создание экотропы позволит жителям и туристам ближе познакомиться с природным разнообразием региона и проводить больше времени на свежем воздухе, не нанося вреда хрупкой экосистеме.
Напомним, в Иркутске начинается традиционный месячник по уборке, благоустройству и озеленению. С 1 апреля по 15 мая городские службы, управляющие компании, предприниматели и горожане займутся приведением в порядок улиц, парков, дворов и общественных территорий после зимы.