В Карелии стартовал профориентационный проект для молодежи

Профориентационный проект для молодежи «Маршрут построен! Живи, учись и работай в Карелии» начали реализовывать в Республике Карелии по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.
Консультанты кадровых центров станут модераторами взаимодействия студентов, образовательных организаций и работодателей. Специалисты помогут с составлением резюме и подготовкой к собеседованиям, подберут места для практики и стажировок, организуют профтуры на предприятия и ярмарки вакансий, а также проконсультируют по вопросам целевого обучения. Будущие выпускники уже приняли участие в мероприятии «Первый шаг к карьере: от резюме до приглашения на работу».
«Чем раньше молодой человек будет вовлечен в профессиональную деятельность по получаемой специальности, тем успешнее сложится его карьерный старт. Мы создаем систему, в которой каждый студент уже во время учебы сможет познакомиться с будущим местом работы, а работодатель — присмотреть себе мотивированного сотрудника. В результате экономика региона получит подготовленные кадры, а молодежь — реальный маршрут к профессии», — отметил заместитель начальника управления труда и занятости Республики Карелии Юрий Борисов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.