В Красноярске дети устроили игры на льду Абаканской протоки

Очевидцы заметили несовершеннолетних, которые вышли на лед.

В минувшее воскресенье внимание прохожих привлекла небезопасная картина на акватории Абаканской протоки неподалеку от Ярыгинской набережной в Красноярске. Очевидцы заметили несовершеннолетних, которые вышли на лед.

Как рассказали в КГКУ «Спасатель», горожане оперативно сообщили о случившемся в службу спасения по номеру 112. Спасатели немедленно выдвинулись к указанному месту. Однако к моменту прибытия специалистов юные красноярцы уже покинули опасный участок, завершив свои развлечения самостоятельно.

В ведомстве обращают внимание граждан на то, что весной ледовое покрытие становится крайне ненадежным. Выход на водоемы в этот период сопряжен с высоким риском для жизни. Особую опасность представляет зона Абаканской протоки в районе Ярыгинской набережной.

Спасатели подчеркивают: именно родители несут главную ответственность за безопасность своих детей. Специалисты призывают взрослых провести с детьми разъяснительные беседы и предупредить их о смертельной опасности выхода на весенний лед.

Ранее мы сообщали, что в МЧС Красноярского края назвали новые зоны подтопления.