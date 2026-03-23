В Красноярске дети устроили игры на льду Абаканской протоки

В минувшее воскресенье внимание прохожих привлекла небезопасная картина на акватории Абаканской протоки неподалеку от Ярыгинской набережной в Красноярске. Очевидцы заметили несовершеннолетних, которые вышли на лед.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель», горожане оперативно сообщили о случившемся в службу спасения по номеру 112. Спасатели немедленно выдвинулись к указанному месту. Однако к моменту прибытия специалистов юные красноярцы уже покинули опасный участок, завершив свои развлечения самостоятельно.
В ведомстве обращают внимание граждан на то, что весной ледовое покрытие становится крайне ненадежным. Выход на водоемы в этот период сопряжен с высоким риском для жизни. Особую опасность представляет зона Абаканской протоки в районе Ярыгинской набережной.
Спасатели подчеркивают: именно родители несут главную ответственность за безопасность своих детей. Специалисты призывают взрослых провести с детьми разъяснительные беседы и предупредить их о смертельной опасности выхода на весенний лед.
