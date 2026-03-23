Двое молодых людей пострадали в ДТП с перевернувшимся ВАЗом под Волгоградом

В Еланском районе Волгоградской области 22 марта произошло серьезное ДТП: 22-летний водитель без прав вылетел в кювет и перевернулся на своем ВАЗ-21101, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию. Авария случилась рано утром на подъезде к рабочему поселку Елань.
По предварительным данным, водитель ехал по дороге «Жирновск-Вешенская», но на потерял контроль над управлением. Его автомобиль выехал на левую обочину, а затем опрокинулся. В результате происшествия и водителя, и его пассажира с травмами доставили в больницу. Оба пострадавших сейчас находятся под присмотром врачей.