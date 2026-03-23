Эксперты назвали отрасль с наивысшими зарплатами в Калининградской области

Как отмечают эксперты, 2025 год российский рынок труда завершил в состоянии структурного перегрева: рекордно низкая безработица подстёгивала гонку зарплат. В условиях острейшего дефицита кадров в отдельных отраслях средняя заработная плата преодолела психологический рубеж, превысив 100 тысяч рублей, а её годовой прирост составил 13,5%. Однако в разрезе регионов и отраслей ситуация по итогам года была крайне неоднородной. В абсолютных величинах разрыв между субъектами России достигал почти пятикратного размера. Наибольшую среднюю зарплату в абсолютном выражении получают жители Чукотки — 215 тысяч рублей, а наименьшую — жители Ингушетии, без малого 45 тысяч рублей.