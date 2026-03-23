Утонувшая легковушка и очередной пожар в ДК под Калининградом: 7 событий, которые обсуждали в выходные

1. В Калининграде автомобиль упал в фортификационный ров и затонул. Утром в субботу, 21 марта, очевидцы увидели чёрную легковушку в водоёме у бастиона Хаберберг на пересечении улицы Киевской и проспекта Калинина. Дорожное ограждение было пробито, на дереве — следы от удара. Водителя рядом не оказалось.