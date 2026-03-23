В Хабаровске открылся фестиваль «Российская школьная весна»

В этом сезоне на Всероссийский фестиваль подали больше 68 тысяч заявок от школьников 12−18 лет. Победители регионального этапа поедут в Ставрополь, где соберутся около двух тысяч участников из всех 89 регионов страны. Проект реализуют Движение первых и Российский союз молодёжи.