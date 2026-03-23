В Хабаровске открылся фестиваль «Российская школьная весна»

В Хабаровске мэр Сергей Кравчук открыл региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Мероприятие прошло в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец», сообщили в городской администрации.
Участники приехали из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Чегдомына, Бикина, Вяземского и других городов и сёл края. Все они уже прошли муниципальный отбор и теперь представляют свои школы на региональном уровне. Всего на сцену вышли 11 команд.
«Фестиваль объединяет творческую молодёжь со всего Хабаровского края. Ребята показывают вокал, танцы, инструментальные номера, театральные постановки, оригинальный жанр, а также соревнуются в спецноминациях “КВН дети” и “Малая Родина”. Кроме того, проходят конкурсы на лучший талисман и лучший школьный этап», — рассказали в мэрии.
В этом сезоне на Всероссийский фестиваль подали больше 68 тысяч заявок от школьников 12−18 лет. Победители регионального этапа поедут в Ставрополь, где соберутся около двух тысяч участников из всех 89 регионов страны. Проект реализуют Движение первых и Российский союз молодёжи.
«Уверен, что ребята достойно выступят на федеральном уровне и покажут, почему молодёжь края считается одной из лучших в России», — отметил градоначальник.