На Ставрополье в селе Дивном обновили кадровый центр

Кадровый центр «Работа России» в селе Дивном Апанасенковского округа Ставропольского края возобновил работу после ремонта. Его провели по национальному проекту «Кадры», сообщили в правительстве региона.
Теперь все помещения оформлены в едином фирменном стиле, также там оборудованы специализированные зоны для индивидуальной работы с гражданами и представителями бизнеса. Кабинеты оснащены новой эргономичной мебелью и современной оргтехникой, включая интерактивные терминалы для самостоятельного поиска вакансий. Сотрудники центра прошли переобучение и работают в статусе персональных консультантов, карьерных и кадровых.
«Модернизация службы занятости — это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры округа. Мы уходим от формализма и бюрократии прошлого. Новый кадровый центр — это, по сути, навигатор для жителей на рынке труда. Уверен, что в комфортных условиях и с помощью квалифицированных специалистов наши земляки смогут быстрее найти достойную работу, а предприятия — закрыть потребность в квалифицированных кадрах», — отметил глава Апанасенковского округа Денис Климов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.