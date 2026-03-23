Когда откроют движение по объездной Алушты

«К сентябрю (2026 года -ред.) мы планируем, что у нас полноценно заработают полностью все участки. Планируем, что к этому времени запустят уже как минимум рабочее движение, чтобы наши жители и отдыхающие поехали по этой дороге», — сказал министр.
Как отметил глава ведомства, подрядчик выполняет работы на объекте с опережением графика.
«Дорога будет очень красивая, с замечательным видом. Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров», — добавил Козловский.
Ранее пресс-служба подрядчика АО «ВАД» сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали — порядка восьми километров.