Когда откроют движение по объездной Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Движение по дороге в обход Алушты планируют запустить к сентябрю этого года. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.

«К сентябрю (2026 года -ред.) мы планируем, что у нас полноценно заработают полностью все участки. Планируем, что к этому времени запустят уже как минимум рабочее движение, чтобы наши жители и отдыхающие поехали по этой дороге», — сказал министр.

Как отметил глава ведомства, подрядчик выполняет работы на объекте с опережением графика.

«Дорога будет очень красивая, с замечательным видом. Будет мост, каких я еще не видел: высота подпорок будет больше 30 метров», — добавил Козловский.

Ранее пресс-служба подрядчика АО «ВАД» сообщила, что готовность обхода Алушты составляет более 80%. К работам на объекте подрядчик приступил три года назад. Протяженность новой магистрали — порядка восьми километров.

