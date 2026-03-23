Бизнес центр «Ленком» в центре Перми сдают в аренду за 8 млн рублей

В Перми предлагается в аренду Бизнес центр «Ленком», расположенный на Комсомольском проспекте, 28а. Ежемесячная плата для арендатора составляет 8 млн рублей, соответствующая информация появилась на популярном сайте бесплатных объявлений.
В аренду сдается семиэтажное здание бизнес центра «Ленком» общей площадью 4,5 тысячи кв. м, построенное в 2016 году. Собственником объекта является предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Александр Флегинский, сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно данным 2ГИС, в бизнес центре располагаются 15 организаций, включая заведения общепита, офисные помещения, медицинский центр «32 Практика» и редакцию «РБК Пермь».
Кроме того, на продажу выставлена стоматологическая клиника, находящаяся в здании. Стоимость готового места составляет 40 млн рублей. Стоматология на 11 кресел продается вместе с оборудованием, компьютерным томографом, рентгенологией, анестезиологией, а также зонами ожидания и переговорной.