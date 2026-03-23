За сутки в Ростовской области потушили три техногенных пожара

За минувшие сутки 22 марта донские спасатели ликвидировали три техногенных пожара и шесть загораний сухой растительности. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Также спасатели пять раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Всего для выполнения задач было задействовано 120 человек личного состава и 30 единиц техники.
Напомним, что на 23 марта запланировано 85 контролируемых выжиганий сухой растительности. Они пройдут на территории 20 муниципальных образований области.
