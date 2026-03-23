Жительница Шахт осуждена по делу о хищении 70 млн рублей из бюджета

Мошенники присваивали деньги, выделяемые государством на социальные выплаты для приобретения жилья в рамках программы развития и занятости шахтерских городов. Уголовное дело было возбуждено около двух лет назад. По данным следствия, руководил группой экс-судья Шахтинского городского суда. Подозреваемые похитили всего 70 миллионов бюджетных средств.