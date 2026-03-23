Жительница Шахт осуждена по делу о хищении 70 млн рублей из бюджета

В Красносулинском районном суде Ростовской области вынесен приговор участнице преступной группы, возглавляемой бывшим федеральным судьей, которая обвинялась в хищении бюджетных средств. Об этом «РГ» сообщили в региональном управлении ФСБ России.
Мошенники присваивали деньги, выделяемые государством на социальные выплаты для приобретения жилья в рамках программы развития и занятости шахтерских городов. Уголовное дело было возбуждено около двух лет назад. По данным следствия, руководил группой экс-судья Шахтинского городского суда. Подозреваемые похитили всего 70 миллионов бюджетных средств.
Одной из фигуранток дела оказалась жительница Шахт. Она осуждена на семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.
В отношении других обвиняемых возбуждены уголовные дела за мошенничество при получении выплат, покушение на мошенничество, служебный подлог, а также вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта.