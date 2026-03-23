Онищенко назвал регионы России с естественным приростом населения

Онищенко: естественный прирост населения происходит только в Чечне и Тыве.

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Положительный естественный прирост населения наблюдается в России в Чечне и Тыве, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В понедельник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Онищенко.

«У нас два только региона, которые на сегодняшний день имеют плюс в рождаемости, что рождается больше, чем умирает. Это Чеченская республика и Республика Тыва. Ну Чеченская Республика еще более-менее там два или три миллиона живет, а Тыва — там около миллиона живет. Но вот это два, остальные 87 субъектов — они идут с отрицательным уровнем рождаемости», — сказал Онищенко.