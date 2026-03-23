В Тыве прошли учения по тушению лесных пожаров

Командно-штабные учения МЧС по тушению лесных пожаров состоялись в Республике Тыве в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования региона.
Специалисты должны были отработать взаимодействия служб экстренного реагирования и проверить действия органов исполнительной власти республики при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. В ходе учений отрабатывалось развертывание сил и средств пожаротушения, а также организация штабов и координация мероприятий по предотвращению распространения огня.
Особое внимание уделялось взаимодействию между подразделениями МЧС и органами местного самоуправления. Это позволило значительно укрепить координационные связи и подготовить регион к возможным чрезвычайным ситуациям. Такие тренировки способствуют повышению уровня готовности сотрудников к действиям в условиях реальной угрозы возникновения лесных пожаров и обеспечивают надежную защиту населения и природных богатств Республики Тыва.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.