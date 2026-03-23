Ледовую переправу на Ольхон в Иркутской области закроют с 24 марта

В Иркутской области закрывается ледовая переправа на Ольхон. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«24 марта закрывается ледовая переправа на остров Ольхон. Причина — структурные изменения льда. На льду появляются трещины, в которые рискуют провалиться автомобили», — говорится в сообщении.
Сегодня на переправе обнаружен ледовый нажим, который создает угрозу безопасности движения. Принято решение завтра днем закрыть проезд транспорта.
Всем необходимо переехать на нужную сторону Малого моря, иначе сделать это можно будет только на пароме, который будет ходить лишь с мая, когда лед сойдет полностью.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области ужесточат наказания за выезд на лед вне переправ.