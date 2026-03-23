Открытки с Днём работника культуры. Красивые картинки с пожеланиями 25 марта

25 марта в России ежегодно отмечается День работника культуры. Это праздник людей, которые связаны с искусством, сохранением традиций и просвещением: актёры и режиссёры, сценаристы и журналисты, музыканты и художники, библиотекари и музейные работники, хореографы и преподаватели искусств, организаторы концертов и сотрудники домов культуры и многие другие — все они каждый день делают жизнь богаче, не всегда получая за это должного признания.