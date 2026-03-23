Мошенники могут использовать умные колонки для слежки за людьми. В управлении по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредили, что хакеры всё чаще интересуются голосовыми ассистентами.
Эксперты Kaspersky подтвердили, что такие устройства способны следить за пользователями.
Если колонка начала активироваться без голосовых команд, а в истории появилась посторонняя активность, полиция советует отключить её от интернета или зарядки. Также стоит сменить пароль, обновить прошивку и приложения до последних версий, передает РИА Новости.
