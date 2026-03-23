Житель Советска попал под стражу за попытку сбыта наркотиков в Гусеве

Гусевская городская прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Советска. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый через интернет приобрел наркотическое средство α-PVP. Затем он попытался сбыть его, сделав тайник-закладку на территории Гусева. Однако преступные действия пресекли сотрудники полиции — наркотик изъяли из незаконного оборота.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. С учетом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.