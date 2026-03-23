Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Советска попал под стражу за попытку сбыта наркотиков в Гусеве

Гусевская городская прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Советска. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый через интернет приобрел наркотическое средство α-PVP. Затем он попытался сбыть его, сделав тайник-закладку на территории…

Источник: Янтарный край

Гусевская городская прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Советска. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый через интернет приобрел наркотическое средство α-PVP. Затем он попытался сбыть его, сделав тайник-закладку на территории Гусева. Однако преступные действия пресекли сотрудники полиции — наркотик изъяли из незаконного оборота.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. С учетом позиции прокуратуры суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.