Определились участники «Финала четырёх» чемпионата России по флорболу

В Северодвинске завершился заключительный тур мужского чемпионата Росси по флорболу в высшей лиге. Нижегородский клуб «Мининский» занял вторую позицию на предварительном этапе.
В последних играх регулярки «Нижегородец» уступил питерскому «Норд Сити» — 2:6 (у наших отличились Павел Воротников и Алексей Киселёв), а «Мининский» в упорном противостоянии в овертайме одержал волевую победу над местной «Барракудой» — 7:6. У волжан голами отметились: Николай Потапушин — 3, Александр Филиппов, Максим Волков, Андрей Беляков и Владимир Горшененко.
Итоговое положение:
«Помор» (Архангельск) — 37 очков, «Мининский» — 31, «Сибирь» (Омская область) — 29, «Барракуда» — 25, «Норд Сити» — 22, «Нижегородец» — 16, «Солнечные орлы» (Ульяновск) — 4, «Спартак» (Москва) — 4.
Каждая команда провела по 14 игр.
«Финал четырёх» пройдёт в Омске. В полуфиналах встречаются: «Помор» — «Барракуда», «Мининский» — «Сибирь».
Точные даты игр станут известны позднее.