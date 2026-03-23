В Уфе с 15 мая расширят зону платной парковки

В Уфе с середины мая увеличится количество мест, где за стоянку автомобиля придется платить. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев.
В перечень добавили участки в центральной части города. В их числе отрезки на улицах от Заки Валиди до Достоевского, от Карла Маркса до Цюрупы, от Аксакова до Заки Валиди, 34, от Ленина до Цюрупы, от Тукаева до Революционной, от Достоевского до Коммунистической, от Аксакова до Дорофеева, от Пушкина до бульвара Ибрагимова, от Аксакова до Новомостовой, от Гоголя до Цюрупы и другие.
Кроме того, появятся новые плоскостные парковки с платным режимом. Они расположены на улице Заки Валиди перед домом № 34, на Кирова (перед домом № 1, между домами № 15 и 29, перед домами № 29 и 31), а также на Революционной перед домом № 32.