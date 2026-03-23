Оглашение приговора по уголовному делу Сергея Натарова состоится 12 мая

В Красноярске суд определился с датой оглашения решения суда в отношении Сергея Натарова, его сына Антона и других подсудимых.
Сегодня, 23 марта, все подсудимые выступили с последним словом. После этого судья определил дату окончательного оглашения приговора. Заседание запланировано на 14:00 12 мая.
Напомним, среди вменяемых Сергею Натарову нарушений закона фигурирует «незаконная торговая надбавка» и «искусственно завышенная цена» на поставляемые товары. В деле фигурировали данные о надбавке в 10−35%, хотя другие предприниматели, вызванные в суд свидетелями, говорили, что сами применяют надбавку до 100%. Эксперт, который рассчитывал сумму ущерба, не смог объяснить, какой формулой для этого пользовался, а глава Туруханского района Красноярского края Олег Шереметьев заявил, что Сергей Натаров вообще не имеет никакого отношения к поставкам товаров в Игарку.
Ранее прокурор предложил суду назначить наказание для экс-депутата Госдумы Сергея Натарова 14 лет общего режима со штрафом 5 млн руб., с ограничением свободы на 2 года и лишением права занимать руководящие должности на 5 лет.
Его сыну Антону Натарову прокурор предложил назначить наказание 13 лет общего режима со штрафом 3 млн руб.
Другим подсудимым, выступая в прениях, прокурор предложил наказание от условного лишения свободы и до 17 лет строгого режима, рассказал адвокат обвиняемого Александр Хропот.