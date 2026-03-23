Доступ к Telegram в России резко снизился: пользователи жалуются на сбои и проблемы с входом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 марта пользователи сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера Telegram.
По данным сервисов мониторинга, количество жалоб заметно выросло с раннего утра: чаще всего не открывается мобильное приложение, не приходят уведомления и не загружаются сообщения.
Как отмечают пользователи, в ряде случаев мессенджер не работает даже при использовании VPN. Возникают проблемы с подключением, чаты не обновляются, медиафайлы не загружаются. Часть пользователей также сообщает о невозможности даже войти в аккаунт.
Согласно данным аналитиков, доступность Telegram в России в последние дни существенно снизилась. Если до середины марта она составляла около 90%, то к 22 марта показатель мог опуститься до 20% и ниже в отдельных регионах.
Корреспондент НИА Красноярск также отмечает нестабильную работу мобильного интернета в целом по краевой столице. При этом в отдельных районах связь остается стабильной — например, на правом берегу города мобильный интернет продолжает работать без существенных сбоев.
16+