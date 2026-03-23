Буланова рассказала о самочувствии после госпитализации

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала РИА Новости состояние своего здоровья после того, как оказалась под капельницей, отметив, что с ней все в порядке.
«Уже все в порядке. Спасибо», — сказала собеседница агентства.
Ранее Буланова опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) фотографию, где показано, как она лежит под капельницей с подписью: «Гастроли, они такие». Ранее, 21 марта артистка дала концерт в Димитровграде.
Ближайший концерт Булановой запланирован на 23 марта в Пензе. После певица выступит в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах.
