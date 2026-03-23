В Нижегородской области школьники изучили основы лесотаксации

Члены школьного лесничества «Святобор» Краснобаковского района Нижегородской области посетили урок по лесотаксации. Занятие состоялось по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Урок провел лесничий Владимир Меньков. Сначала школьники учились определять высоту деревьев. Для этого они использовали специальный прибор — высотомер. Затем ребята перешли к измерению диаметра стволов. С помощью мерной вилки юные лесники снимали показатели на стандартной высоте 1,3 м. Ребята внимательно следили за каждым действием наставника, уточняли детали и старательно фиксировали результаты.
Практическая работа помогла школьникам закрепить теоретические знания и увидеть, как ведется учет лесных ресурсов в профессиональной среде. Полученные навыки пригодятся ребятам в будущем. Они станут надежной основой для участия во всех природоохранных проектах — от мониторинга лесных участков до организации природоохранных акций.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.