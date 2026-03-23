Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля

В качестве целей в Тегеране также назвали IT-инфраструктуру и опреснительные установки.

Источник: Клопс.ru

Если топливно-энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению, Тегеран даст симметричный ответ, который выйдет за пределы «красных линий» США и Израиля. С таким заявлением выступил официальный представитель иранского командования «Хатам аль-Анбия» Ибрахим Зольфагари, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на Mehr в понедельник, 23 марта.

«Исламская Республика Иран чётко заявила через свои официальные военные и дипломатические каналы, что её не подлежащая обсуждению “красная линия” — это жизненно важные объекты и национальная инфраструктура. Любое посягательство на эти красные линии будет встречено не предупреждениями и угрозами, а практическим, точным и взаимным ответом», — отмечается в публикации.

Трамп выдвинул Ирану жёсткий ультиматум: если за 48 часов республика не восстановит движение судов через Ормузский пролив, США нанесут удары по её электростанциям.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше