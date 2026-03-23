18 мостов и 21 участок автодорог может затопить в Нижегородской области во время половодья

В регионе были проведены проверки готовности сил и средств к паводкоопасному периоду, создана необходимая группировка сил и средств в количестве свыше 18 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. На случай неблагоприятного развития паводковой обстановки в районах, подверженных подтоплению, спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлено 429 единиц автомобильного транспорта и 136 единиц плавательных средств, а также 150 пунктов временного размещения населения.