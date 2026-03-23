18 мостов и 21 участок автодорог может затопить в Нижегородской области во время половодья

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Главной темой стало предстоящее половодье, а также обсуждался прогноз развития пожароопасной обстановки в весенне-летний период.
В заседании приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, руководитель Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Людмила Филина, министр региональной безопасности Нижегородской области Сергей Разин и другие представители правительства региона, главы органов местного самоуправления Нижегородской области, а также представители надзорных органов.
«Мы провели анализ готовности региона к безаварийному пропуску весеннего половодья. Прошедшая зима была снежной, а большой объём выпавших осадков предполагает возникновение сложной паводковой обстановки. В рамках подготовки к циклическим рискам возникновения ЧС сейчас осуществляются контрольные и предупредительные мероприятия для недопущения гибели людей и минимизации ущерба», — отметил Глеб Никитин.
По информации Главного управления МЧС России по Нижегородской области, наиболее вероятный сценарий развития паводковой обстановки 2026 года прогнозируется выше среднемноголетних значений, в зоне подтопления могут оказаться 29 муниципальных образований, 18 низководных мостов, 21 участок автодорог.
В регионе были проведены проверки готовности сил и средств к паводкоопасному периоду, создана необходимая группировка сил и средств в количестве свыше 18 тысяч человек и более 4 тысяч единиц техники. На случай неблагоприятного развития паводковой обстановки в районах, подверженных подтоплению, спланированы эвакуационные мероприятия, подготовлено 429 единиц автомобильного транспорта и 136 единиц плавательных средств, а также 150 пунктов временного размещения населения.
Летом и осенью 2025 года в регионе проводились предупредительные мероприятия: расчистка русел рек, дноуглубительные и берегоукрепительные работы и ремонт гидротехнических сооружений.
Глеб Никитин рекомендовал главам МСУ Нижегородской области обеспечить своевременное информирование населения о прохождении половодья и проводимых мероприятиях, при необходимости — провести передислокацию пожарной техники с личным составом подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны.
На заседании члены комиссии рассмотрели и одобрили план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории региона и план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами. Также был уточнён состав межведомственной рабочей группы по подготовке и сопровождению паводкоопасного периода 2026 года на территории Нижегородской области.