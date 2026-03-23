Онищенко назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чаще всего женщины в России рожают в 30−40 лет, но оптимальным возрастом для становления матерью является 26 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Онищенко.
«У нас в возрасте 30−40 лет наиболее многочисленное рождение — это 38% от всех родившихся. Вот 1,2 миллиона до 38%, но это это вот именно в этом возрасте идет рождение, причем там же сюда попадают кстати и первородящие женщины… А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически — это 26 лет», — сказал Онищенко.
Он добавил, что нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30−40 лет — это самый большой резерв восстановления рождаемости в стране.