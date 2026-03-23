Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко назвал оптимальный возраст для рождения ребенка

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Чаще всего женщины в России рожают в 30−40 лет, но оптимальным возрастом для становления матерью является 26 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В понедельник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» прошла пресс-конференция Онищенко.

«У нас в возрасте 30−40 лет наиболее многочисленное рождение — это 38% от всех родившихся. Вот 1,2 миллиона до 38%, но это это вот именно в этом возрасте идет рождение, причем там же сюда попадают кстати и первородящие женщины… А мы с вами говорили о том, что есть возраст, когда наиболее оптимально рожать, физиологически — это 26 лет», — сказал Онищенко.

Он добавил, что нереализованная потребность в детях у возрастной категории 30−40 лет — это самый большой резерв восстановления рождаемости в стране.