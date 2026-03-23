В Красноярском крае упростили условия программы «Земский тренер»

Условия участия в программе «Земский тренер» упростили в Красноярском крае. Изменения внесли в краевой закон о физической культуре и спорте, приведя его в соответствие с федеральными нормами. Главное нововведение касается формирования перечня вакансий: теперь включить должность в программу можно сразу после её появления. Ранее для этого требовалось, чтобы ставка оставалась свободной не менее полугода. Кроме того, расширен круг учреждений, которые могут участвовать в программе. Подбирать специалистов теперь смогут не только спортивные организации, но и центры дошкольной спортивной подготовки, а также детские сады. Сейчас в территориях края особенно востребованы тренеры по хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, боксу, лыжным гонкам, фигурному катанию и плаванию. В 2026 году на реализацию программы предусмотрены средства на 31 вакансию. Программа ориентирована на привлечение специалистов в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. Участникам предлагают единовременную выплату в размере одного миллиона рублей. Претендовать на неё могут тренеры-преподаватели, инструкторы по спорту, методисты и другие специалисты отрасли с профильным образованием и российским гражданством. Обязательное условие — заключение трудового договора на полную ставку и работа на новом месте не менее пяти лет. Прием заявок на участие в программе «Земский тренер» в 2026 году продлится до 1 сентября. Документы можно подать в министерство спорта края лично или по почте. Напомним, что спортивные площадки построят в этом году в 24 округах Красноярского края.