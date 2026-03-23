В Иркутске подорожал бензин

Это уже второе повышение цен за последние семь дней.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске с началом рабочей недели выросли цены на топливо. Как сообщает «Байкал 24», большинство марок бензина прибавили в цене 30 копеек, а в некоторых сетях подорожание оказалось выше.

— Это уже второе повышение за последние семь дней — первый скачок цен зафиксировали 16—17 марта. Дизельное топливо пока остается без изменений, — пишут журналисты.

Самый заметный рост случился на бензине АИ-100. На некоторых заправках он подорожал сразу на рубль. На обычном АИ-92 и АИ-95 разница между самыми дешевыми и самыми дорогими сетями сейчас доходит до одного рубля за литр.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что ледовую дорогу на остров Ольхон полностью закроют 24 марта. Специалисты считают, что лед у берегов между материком и островом разрушается.