Рейс Питер — Казань переносили шесть раз: пассажиры спали ночью на полу

Сначала людям выдали воду, а затем — коврики, поскольку сидячих мест уже не оставалось. К ночи многие спали на полу, укладывая на коврики детей. Время вылета сдвигали с часу ночи на три, затем на 9:30, а после — на 11:40. Пассажиры жаловались на неработающий интернет, очереди к розеткам и в кафе. Некоторые самостоятельно искали питание в других точках, не дождавшись официальной раздачи. «Люди очень недовольны, пишут в прокуратуру», — поделился пассажир. Ситуацию взяла под контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.