Рейс Питер — Казань переносили шесть раз: пассажиры спали ночью на полу

Ситуация начала развиваться около 18:40, когда после прохождения всех предполетных процедур стало известно о временном закрытии аэропорта. В итоге время отправления меняли шесть раз, сообщил пассажир Руслан «АиФ-Казань».
Сначала людям выдали воду, а затем — коврики, поскольку сидячих мест уже не оставалось. К ночи многие спали на полу, укладывая на коврики детей. Время вылета сдвигали с часу ночи на три, затем на 9:30, а после — на 11:40. Пассажиры жаловались на неработающий интернет, очереди к розеткам и в кафе. Некоторые самостоятельно искали питание в других точках, не дождавшись официальной раздачи. «Люди очень недовольны, пишут в прокуратуру», — поделился пассажир. Ситуацию взяла под контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.
Проблемы в Пулково начались на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область. Вчера около 16:00 там объявили опасность, к 17:00 аэропорт закрыли, затем ненадолго открыли, но вскоре ограничения ввели снова. За сутки над областью сбили 60 беспилотников. В порту Приморска повреждена емкость с топливом, возник пожар, в Выборгском районе один дрон повредил опору ЛЭП.
По данным Минтранса, в Пулково отменили 62 рейса, более 80 вылетов задержали, 45 самолетов ушли на запасные аэродромы. К 9:00 аэропорт возобновил работу, но в Пскове и Калининграде ограничения сохраняются.
Напомним, в Татарстане снова объявили беспилотную опасность, аэропорты закрыты.