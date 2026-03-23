Правительство закидали жалобами: Более 300 000 обращений получили государственные органы из-за переоценки недвижимости в Молдове

Владельцы недвижимости могут проверить и оспорить оценку стоимости своего дома или квартиры до 30 апреля, используя онлайн-платформу geodata.gov.md.
Подробности этого важного для всех сторон процесса были разъяснены в пятницу, 20 марта 2026 года, во время практического вебинара на тему «Все, что нужно знать об оценке и переоценке недвижимости». В ходе мероприятия эксперты дали разъяснения относительно необходимости и влияния новых мер.
Процесс переоценки, инициированный для приведения кадастровой стоимости в соответствие с текущими реалиями рынка недвижимости, вызвал большой интерес. Специализированная платформа уже зарегистрировала более 300 000 обращений как от граждан страны, так и от лиц, проживающих за рубежом.
Генеральный директор Агентства геодезии, картографии и кадастра Иван Даний сообщил, что на сегодняшний день ведомство получило около 4000 жалоб. Из них 53% касаются технических параметров домов, таких как площадь или строительные материалы, а 43% непосредственно относятся к оценочной стоимости.
Новые кадастровые оценки и налог на недвижимость.
Центральной темой обсуждения стало влияние новых оценок на налог на недвижимость. Стоит отметить, что новые кадастровые оценки станут основой для расчета налога только с 1 января 2027 года. В этом смысле власти заверяют, что увеличение стоимости недвижимости не означает пропорционального увеличения налоговой нагрузки.
«Обновление кадастровой стоимости не означает автоматического повышения налогов, — пояснила Анастасия Еремеева Копча, руководитель отдела местных налогов и сборов министерства финансов. — Решения об уровне налоговых ставок будут рассматриваться и приниматься на местном уровне с соблюдением принципов прозрачности и справедливости. Закон по-прежнему предусматривает льготы для уязвимых категорий населения, таких как пенсионеры или люди с инвалидностью, тем самым ограничивая финансовое воздействие на них».
Баланс между развитием сообществ и возможностями граждан.
С точки зрения местных органов власти, новые оценки являются действенным инструментом обеспечения справедливого распределения бюджетных средств и ресурсов, которые должны быть возвращены в общество.
Игорь Кристал, юрист-эксперт Конгресса местных органов власти Молдовы (CALM), подчеркнул необходимость соблюдения представителями местной власти баланса между потребностями развития населенных пунктов и возможностями людей.
Эти ресурсы жизненно важны для модернизации местной инфраструктуры, будь то дороги или водопроводные сети. Тем не менее, решения местных избранников должны учитывать и такой важный фактор, как платежеспособность граждан, подчеркнул эксперт.
Гражданам рекомендуется использовать оставшееся до 30 апреля время для поиска по адресу или кадастровому номеру и проверки технической информации об их недвижимости. Если они обнаружат ошибки, связанные с техническим состоянием недвижимости, типом постройки или присвоенной стоимостью, система позволит подать жалобу онлайн через использование специального формуляра, без необходимости физического присутствия.
Источник: logos-press.
