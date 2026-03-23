Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета

В Петербурге временно ограничили мобильный интернет.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета, рекомендуется использовать городской Wi-Fi, сообщил городской комитет по информатизации и связи.

«Уважаемые жители Санкт-Петербурга и гости города! В Санкт-Петербурге действуют временные ограничения мобильного интернета. Комитет по информатизации и связи не имеет полномочий на ввод ограничений на работу мобильных операторов», — говорится в канале комитета в Mах.

Комитет рекомендует использовать для доступа в интернет городской Wi-Fi «SPB_FREE». Доступ к городскому Wi-Fi осуществляется через авторизацию по номеру телефона или через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг (ЕСИА).