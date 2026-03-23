18 человек спасли из грязевого плена на просёлочной дороге в Карагандинской области

Сразу четыре легковых автомобиля застряли в грязи.

В Карагандинской области сотрудники МЧС РК пришли на помощь людям, оказавшимся в «грязевом плену» на бездорожье, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в Актогайском районе — в 35 километрах от села Айыртас. На просёлочной дороге сразу четыре легковых автомобиля застряли в грязи и не могли продолжить движение.

Прибывшие на место спасатели оперативно провели работы по эвакуации транспорта. Все автомобили были отбуксированы на безопасный участок.

В машинах находились 18 человек. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась.

В МЧС напомнили, что при поездках в отдалённые районы необходимо учитывать погодные условия и состояние дорог, а также по возможности избегать передвижения по бездорожью.