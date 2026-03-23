В Красноярске проверяют состояние благоустроенных объектов после зимы

В Красноярске начались проверки состояния общественных пространств, благоустроенных по программе «Формирование комфортной городской среды» национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Инфраструктура для жизни».
В мэрии рассказали, что сейчас во всех районах города специалисты администрации организуют выезды в различные парки и скверы. На особом контроле сотрудников — объекты, которые были благоустроены 3−5 лет назад и находятся на гарантии у подрядчиков.
В ходе инспекций в Красноярске проверяют состояние покрытий, урн, лавочек, детских и спортивных площадок. Чуть позже, когда потеплеет, специалисты начнут фиксировать, как пережили зиму деревья, кустарники и газоны. Все недостатки подрядные организации будут исправлять за свой счет.
Напомним, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в краевой столице с 2017 года. Первым объектом, где прошло масштабное благоустройство стала Центральной набережной Енисея. Всего за время реализации проекта в городе благоустроили 98 общественных пространств.
В Красноярске появились новые набережные, крупные парки с продуманной инфраструктурой, современными детскими и спортивными площадками. В их числе: Ярыгинская набережная, парк «Солнечная поляна», набережная Качи им. Пимашкова, пространство «Зеленый берег», прогулочные зоны возле озер в мкр. Пашенный и Ветлужанка, парк «Сибсталь» и набережная им. Хазрета Совмена.
В этом году к ним добавятся еще семь парков, скверов и набережных, а также сквер «Злобинский» в Березовке, которая стала частью большого Красноярска. Для их благоустройства уже выбрали подрядчиков. Работы начнутся, как только позволит погода.
Все объекты выбираются голосованием. Ежегодно в нем участвуют сотни тысяч горожан. С 21 апреля по 12 июня 2026 года такое голосование снова будет организовано на платформе gorodsreda.ru. Уже сейчас желающие могут предложить объекты.
Кроме того, в рамках подготовки Красноярска к 400-летию с прошлого года в городе обновляют и модернизируют скверы, которые ранее были благоустроены по проекту. Работы уже провели в сквере Чернышевского в мкр. Покровка и сквере Кировский. В планах этого года — обновление скверов «Фестивальный», «Слобода Весны», Журналистов, «Юнга», «Одесский», «Сиреневый» и многих других.
