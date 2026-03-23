Более 20 сервисов для молодежи заработали в Нижегородской области

В Нижегородской области расширили возможности для профессионального развития молодежи: кадровый центр «Работа России» предлагает свыше 20 сервисов для школьников и студентов. Они помогают определиться с будущей профессией, получить полезные навыки и сделать первые шаги в карьере, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Все меры поддержки собраны на единой платформе «Работа России». Часть услуг доступна онлайн, остальные можно получить очно в филиалах службы занятости региона. Специалисты сопровождают молодых людей на каждом этапе — от выбора направления обучения до трудоустройства.
Для школьников предусмотрены профориентационные тесты, консультации и экскурсии на предприятия. Такие профтуры позволяют увидеть работу изнутри и лучше понять требования к будущей профессии.
Студентам помогают составить резюме, подготовиться к собеседованиям и найти первую работу. Регулярно проходят ярмарки вакансий, где можно напрямую пообщаться с работодателями.
Особое внимание уделяется индивидуальному подходу: карьерные консультанты разрабатывают персональные маршруты и подбирают сервисы под запросы каждого. В регионе уже отмечают высокий интерес подростков к временной занятости — только прошлым летом работу получили тысячи ребят.